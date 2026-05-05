Во Владивостоке во время тушения пожара в частном доме нашли тело человека

Во Владивостоке произошел трагический пожар. Поздним вечером на улице 3-я Восточная загорелся частный дом. Сигнал о возгорании поступил спасателям, и уже через 10 минут на месте работали сотрудники МЧС. Но когда они прибыли, пламя уже полностью охватило строение. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Огнеборцы бросились тушить пожар и в ходе разбора завалов в одной из комнат обнаружили тело человека. Погибший пока не опознан - личность устанавливается. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров, дом выгорел практически полностью.

Дознаватели МЧС России проводят проверку, чтобы установить точную причину возгорания и все обстоятельства этой страшной трагедии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

