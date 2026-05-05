На Камчатке предприниматель продавал подделки известного бренда

Камчатская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело против индивидуального предпринимателя, который торговал контрафактом. Мужчину обвиняют в покушении на незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Прокуроры совместно с таможней и полицией провели проверку и нашли в одном из торговых центров Петропавловска-Камчатского одежду и обувь, щедро украшенную логотипами известного мирового бренда. Вот только документов, разрешающих использовать эти товарные знаки, у продавца не оказалось. Более того, товар ввозился в Россию незаконно, без обязательных контрольных процедур, которые подтверждают безопасность продукции.

«Продажа таких товаров вводит покупателей в заблуждение относительно потребительских свойств и производства изделий, а также создает угрозу причинения вреда их здоровью», - подчеркнули в транспортной прокуратуре.

Уголовное дело направлено мировому судье.

