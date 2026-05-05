Во Владивостоке ограничат продажу алкоголя на время мероприятий к 9 Мая

Владивостокским предпринимателям напоминают: в дни проведения массовых гуляний продажа спиртного будет под особым контролем. Ограничения вводятся согласно краевому закону № 536-КЗ от 2 декабря 2009 года. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Согласно документу, торговать алкоголем запрещено на расстоянии менее 100 метров от мест проведения массовых мероприятий, причем за час до их начала, во время самого события и еще в течение часа после окончания. Нарушителям грозят крупные штрафы: для должностных лиц - до 40 тысяч рублей, для юридических - до 200 тысяч.

В ближайшие дни в дальневосточной столице пройдут основные праздничные события, посвященные 81-й годовщине Победы. Это и парад (6+) на Корабельной Набережной, и шествие «Бессмертного полка» (6+), и праздничные концерты, и фейерверк. Во всех этих местах, а также в радиусе 100 метров от них, будет действовать «сухой закон».

Предпринимателей просят временно приостановить продажу алкоголя в торговых точках, попадающих в зону ограничений. Городские власти обещают усилить рейды.

