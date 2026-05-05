День Победы отметят в океанариуме Приморья

Приморский океанариум подготовил обширную праздничную программу ко Дню Победы. С 5 по 10 мая здесь пройдет серия событий, посвященных 81-й годовщине. Организаторы постарались объединить историю, патриотизм и семейный отдых. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В программе - обзорные экскурсии, на которых расскажут, какую роль сыграли регионы Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны. В арт-галерее будут показывать фильм о дальневосточных ученых, которые ушли на фронт. Также перед входом в экспозицию «Реки и озера» развернут акцию «Стена памяти» (6+): любой желающий сможет сложить бумажного журавлика в технике оригами, написать имя своего родственника-участника войны и прикрепить его на общую панель.

А 9 мая пройдут специальные тематические экскурсии «Память огненных лет» (0+) - в 12:00, 14:00 и 16:00.

