НовостиОбщество5 мая 2026 4:13

Артиллерист из Приморья сохранил личный состав во время обстрела на СВО

Евгений Заиграев получил медаль «За храбрость» II степени
Алина БОНДАРЕНКО
Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В зоне специальной военной операции продолжает героически сражаться начальник минометного расчета общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, младший сержант Евгений Заиграев. Его расчет попал под жесткий обстрел - позиции артиллеристов атаковали ударные дроны противника на Запорожском направлении. Но это не сломило бойца. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Евгений грамотно построил оборону, сохранил личный состав и, несмотря на беспилотную угрозу, продолжил корректировать огонь своих минометов. В результате точных артиллерийских ударов уничтожено до 10 боевиков ВСУ, разрушено несколько вражеских блиндажей и опорных пунктов. Огонь минометчиков позволил нашим штурмовым группам беспрепятственно продвинуться вперед и занять ключевую лесополосу, откуда противник вес обстрел.

За проявленную отвагу, мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга младший сержант Евгений Заиграев удостоен государственной награды - медали «За храбрость» II степени.

