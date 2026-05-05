Артиллерист из Приморья сохранил личный состав во время обстрела на СВО Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В зоне специальной военной операции продолжает героически сражаться начальник минометного расчета общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, младший сержант Евгений Заиграев. Его расчет попал под жесткий обстрел - позиции артиллеристов атаковали ударные дроны противника на Запорожском направлении. Но это не сломило бойца. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Евгений грамотно построил оборону, сохранил личный состав и, несмотря на беспилотную угрозу, продолжил корректировать огонь своих минометов. В результате точных артиллерийских ударов уничтожено до 10 боевиков ВСУ, разрушено несколько вражеских блиндажей и опорных пунктов. Огонь минометчиков позволил нашим штурмовым группам беспрепятственно продвинуться вперед и занять ключевую лесополосу, откуда противник вес обстрел.

За проявленную отвагу, мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга младший сержант Евгений Заиграев удостоен государственной награды - медали «За храбрость» II степени.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.