В Приморье за три месяца нашли 19 фальшивых купюр

В первом квартале 2026 года кассиры банков Приморского края изъяли из оборота 19 банкнот с признаками подделки. Из них 17 пятитысячных и две тысячерублевых. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года фальшивок было обнаружено 17. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

«Умение вовремя распознать подделку позволяет оградить себя от потерь. Особенно это важно для кассовых работников - от их навыков напрямую зависит чистота наличного денежного обращения. Но и обычный человек может получить фальшивку. Поэтому основные признаки подлинности полезно знать всем», - отметил начальник Центра организации наличного денежного обращения и операционного обслуживания Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

По его словам, основные признаки подлинности полезно знать всем. Банк России советует проверять купюры на просвет (водяные знаки, защитная нить), на ощупь (рельеф, тиснение) и при наклоне (оптически переменная краска). Всю информацию можно найти на сайте регулятора или в мобильном приложении «Банкноты Банка России». А кассиры магазинов, аптек и других торговых точек могут пройти бесплатное обучение на сайте Университета Банка России.

