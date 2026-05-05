В Приморье за месяц спасли пятерых пациентов в коме и с инфарктами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Территориального центра медицины катастроф и Дальнегорской больницы провели в конце февраля - начале марта сразу несколько санитарных рейсов, вытаскивая пациентов из критического состояния. Работали в связке с коллегами из Приморской краевой больницы №1 и Владивостокской больницы №2. Без вертолетов эти люди могли бы не выжить. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

27 февраля усиленная бригада - врач-анестезиолог-реаниматолог Наиль Девликамов и фельдшеры Дмитрий Монченко, Григорий Никеенко - на Ми-8 вылетела сразу за двумя пациентами. 60-летний мужчина с нестабильной стенокардией и 61-летняя женщина в коме после закрытой черепно-мозговой травмы ждали эвакуации. Женщину краевые хирурги долго консультировали по спутниковой связи, помогая местным врачам стабилизировать ее состояние. Оба были доставлены во Владивосток.

На следующий день из Дальнегорска вылетел Eurocopter с фельдшером местной больницы и 61-летним мужчиной с острым инфарктом миокарда. Ему уже провели тромболизис, но требовалась срочная операция. 2 марта тем же маршрутом доставили 58-летнюю женщину с нестабильной прогрессирующей стенокардией. А 5 марта - 65-летнего мужчину с очередным инфарктом.

Пять человек, каждый из которых находился на грани жизни и смерти, были экстренно доставлены в ведущие клиники края. Все они получили необходимую помощь и выписаны домой.

