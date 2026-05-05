Жительница Приморья вышла замуж за военного ради выплат в случае его гибели

В Уссурийске прокурор обратился в суд с иском к местной жительнице о признании брака недействительным. По его мнению, свадьба была сыграна не по любви, а ради денег. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В ходе проверки материалов уголовного дела выяснилось, что в марте 2025 года женщина заключила официальный брак с военнослужащим, который убыл в зону специальной военной операции. Истинной цели создать семью, жить вместе и вести общее хозяйство у нее не было. Все, что она хотела - это получить статус вдовы с правом на социальные выплаты и пособия в случае гибели «мужа».

После того как военный погиб, гражданка подала ложные сведения для получения выплат, прекрасно зная, что никаких семейных отношений с умершим у нее никогда не было. На допросе она прямо заявила: заключила брак исключительно ради материальной выгоды на случай его смерти.

Суд признал иск прокурора обоснованным и вынес решение: брак признать недействительным.

