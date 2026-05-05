«Поезд Победы» прибудет во Владивосток 8 мая

В преддверии 9 Мая в Приморье вернется легендарный «Поезд Победы» (12+). 8 мая праздничный ретропоезд проедет по маршруту «Луговая – Военное шоссе – Владивосток». В составе - пассажирские вагоны для ветеранов, открытые платформы с военной техникой и вагоны-музеи с историческими реконструкциями времен Великой Отечественной войны. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

График движения по станциям: в 10:40 поезд отправляется с остановочного пункта Луговая. В 10:57 прибывает на платформу Военное шоссе, где стоит 10 минут (отправление в 11:07). В 11:22 поезд прибывает на железнодорожный вокзал Владивостока. Там, на перроне, в 11:30 начнется торжественный митинг с участием творческих коллективов, ветеранов и тружеников тыла.

