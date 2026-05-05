Во Владивостоке продолжается суд по делу Александра Кана

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Фрунзенском районном суде Владивостока продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Кана. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

В заседаниях 4 и 5 мая под председательством судьи был допрошен свидетель с использованием системы видео-конференц-связи при содействии Южно-Сахалинского городского суда. В ходе допроса частично оглашались показания, данные свидетелем на этапе предварительного расследования.

Судебное разбирательство отложено до 12 мая 2026 года для продолжения исследования доказательств. Процесс проходит в заочном формате – без участия подсудимого, что предусмотрено частью 5 статьи 247 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Дело находится на стадии судебного следствия, в рамках которой сторонам предстоит исследовать все материалы и вызвать оставшихся свидетелей. О дальнейших датах заседаний суд будет информировать дополнительно.

Ранее «КП» писала, что сторона обвинения приступила к представлению письменных доказательств вины сына «крабового короля» Александра Кана.

