Во Владивостоке прогнозируется облачная погода: утром возможен туман и слабая морось, к вечеру – небольшой дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

6 мая Приморский край окажется под влиянием фронтальных разделов, что обусловит переменную облачность и местами небольшие осадки. Ветер южный и юго-западный будет умеренным, с порывами до сильного в отдельных районах. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Ночью в регионе температура воздуха составит +6…+11 °С, на востоке края – от +2 до +7 °С, однако днем ожидается значительное потепление: до +21…+26 °С в континентальных районах и до +12…+17 °С на севере и побережье.

Во Владивостоке прогнозируется облачная погода: утром возможны туман и слабая морось, к вечеру – небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренный до сильного, к ночи усилится. Температура ночью +7…+9 °С, днем +13…+15 °С. В Уссурийске и Находке осадков в первой половине дня не ожидается, однако к вечеру в Уссурийске возможен небольшой дождь при температуре до +21…+23 °С, в Находке – до +17…+19 °С при умеренном ветре.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.