Суд взыскал с мужчины 2,5 миллиона рублей за добычу краба в Приморье

В Приморском крае природоохранная прокуратура добилась компенсации ущерба от человека, которого задержали с крупным уловом на берегу Уссурийского залива. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пограничники заметили человека, когда он грузил в машину пластиковые контейнеры. Внутри лежали вареные конечности камчатского краба и краба-стригуна общим весом 141 килограмм. Никаких официальных бумаг на морепродукты у него не оказалось, а на таре отсутствовала маркировка. По подсчетам экспертов, такой вес равняется 524 живым особям. Всю нелегальную партию изъяли.

«Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 2,5 миллиона рублей», – рассказали в природоохранной прокуратуре.

Прокурор направил иск в районный суд, чтобы взыскать деньги за причиненный вред. Инстанция полностью согласилась с требованиями ведомства. Специалисты проконтролируют выплату всей суммы сразу после того, как решение вступит в законную силу.

