Жительница Приморья обратилась в полицию после избиения

В октябре 2025 года в дежурную часть полиции Артема обратилась местная жительница. Она рассказала о причинении ей телесных повреждений. Сначала участковый принял решение не открывать уголовное дело, так как женщина в это время еще проходила лечение. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

После окончания лечения полицейские выдали ей направление на судебно-медицинскую экспертизу и запросили в больнице документы, подтверждающие тяжесть вреда здоровью. В итоге открыто уголовное дело об умышленном причинении вреда средней тяжести, а отдельно в отделе дознания рассматривали дело о повреждении автомобиля, начатое в ноябре 2025 года.

«В ходе расследования установлено, что машина была приобретена в браке и имущество является совместно нажитым. У бывшего супруга не было умысла на повреждение чужого имущества. Кроме того, подсветка приобреталась им на личные средства», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Расследование дела о причинении вреда здоровью продолжается. Производство по материалам о повреждении имущества прекращено за отсутствием состава преступления.

