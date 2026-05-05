Объезд аварийного моста открыли в Приморье

Движение в обход аварийного моста запустили в Кавалеровском округе Приморья

В Приморском крае на 12-м километре автодороги заработал временный проезд. Машины пустили рядом со старой переправой. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Необходимость в альтернативном маршруте возникла из-за плохого состояния основной конструкции. Чтобы не прерывать транспортное сообщение, дорожные рабочие оперативно оборудовали грунтовый путь. Теперь автомобили проезжают эту часть дороги, минуя опасное сооружение.

«Запустили движение по временному объезду аварийного моста на 12 километре автодороги Устиновка – Зеркальная в Кавалеровском округе», – рассказали в АО «Примавтодор».

Сейчас движение на данном отрезке пути проходит в штатном режиме. Профильные специалисты продолжают регулярно проверять состояние нового покрытия, чтобы обеспечить безопасность для всех проезжающих водителей.

