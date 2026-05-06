Более 300 пассажиров ждут вылета рейсов из Владивостока

В Приморском крае сегодня перенесли вылеты самолетов из Владивостока в Москву, Благовещенск и Хабаровск. Отправления задержали более чем на четыре часа из-за позднего прибытия нужных для этих рейсов воздушных судов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Своего отправления в пункты назначения сейчас ожидают свыше 300 пассажиров, из них 22 – это несовершеннолетние дети. Авиакомпании уже организовали предоставление людям обязательных услуг, которые строго предусмотрены действующими федеральными авиационными правилами.

«Пассажиры проинформированы об изменении расписания, скопления людей в аэропорту не допущено. Жалоб в прокуратуру не поступало», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство тщательно продолжает контролировать соблюдение прав всех людей, ожидающих посадки на свои задержанные рейсы.

