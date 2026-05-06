Надували, как воздушный шар: уникальную методику перед операцией впервые применили в Кемерове

Пациенту накачали живот газом для подготовки к операции в Кемерове

В Кемерове 68-летнему мужчине с крупной послеоперационной грыжей провели редкую для Кузбасса подготовку к операции – врачи поэтапно вводили газ в брюшную полость через специальный порт. Об этом рассказали в «Сiбдепо».

У пациента были сопутствующие заболевания, поэтому лечение решили проводить в несколько этапов. Сначала медики разработали индивидуальный план, установили специальный порт и в течение двух недель понемногу увеличивали объем газа в брюшной полости. По данным минздрава, за это время мышцы стали более эластичными, а сам объем брюшной полости увеличился, что позволило организму лучше перенести вмешательство.

«Мышцы стали более эластичными, а объем брюшной полости увеличился. Такая методика впервые применена в Кузбассе», – уточнили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

После курса подготовки хирурги перешли к основному этапу – сложной операции по удалению большой послеоперационной грыжи. Вмешательство длилось 6 часов. Пациент хорошо перенес операцию, осложнений не зафиксировано. Сейчас мужчина уже выписан из стационара и постепенно возвращается к обычной жизни.

