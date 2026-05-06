Начальника предприятия арестовали за пирсы на Чуркине во Владивостоке

Во Владивостоке задержали главу приморского подразделения государственного учреждения. Мужчину подозревают в превышении полномочий при распоряжении портовыми сооружениями. Нарушения выявили во время надзорной проверки имущества. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее частная фирма арендовала причал в районе Чуркинской переправы. Организация не выполнила свои инвестиционные обязательства по ремонту, поэтому договор расторгли через суд. Однако из-за полного отсутствия контроля со стороны подозреваемого начальника компания продолжила работать на объекте. Бизнесмены незаконно чинили и швартовали суда, собирая за это плату. Ущерб государству от неправомерного использования имущества превысил два миллиона рублей.

«Учреждение в судебном порядке расторгло договорные отношения. Однако общество продолжило вести хозяйственную деятельность, незаконно оказывая услуги по ремонту и швартовке судов», – рассказали в транспортной прокуратуре.

Следователи открыли уголовное дело о превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности. Подозреваемый признал свою вину. Суд отправил его под домашний арест на один месяц и 16 суток. Ход расследования находится на контроле ведомства.

