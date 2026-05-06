Карантинного вредителя обнаружили в китайском салате латук в Приморье

В Приморье в партии свежего салата латук из Китая нашли карантинного для ЕАЭС вредителя – западного цветочного трипса. Опасное насекомое обнаружили специалисты филиала подведомственного Россельхознадзору учреждения после проверки овощей и зелени на фитосанитарном посту «Пограничный». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инспекторы досмотрели партию массой 24,3 тонны, отобрали образцы каждого вида продукции и направили их в лабораторию. В Уссурийске провели энтомологические, вирусологические и микологические исследования. В салате латук весом 219 килограммов выявили западного цветочного трипса. Руководство управления запретило ввоз зараженной продукции. По решению владельца груза из Уссурийска салат будут уничтожать.

«В 2026 году западный цветочный трипс в импортной продукции выявлен в 33 раз. При этом карантинный вредитель впервые установлен в салате, в остальных случаях его обнаруживали в срезах свежих цветов», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Сейчас специалисты готовят документы для утилизации зараженной партии.

