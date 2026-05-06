Пьяный водитель без прав покалечил двоих детей в Приморье

В Приморье перед судом предстанет 25-летний житель Хасанского муниципального округа. Он сел за руль Toyota Sprinter без прав и в состоянии опьянения, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Canter, в его машине пострадали двое детей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В салоне Toyota Sprinter находились двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения, они были без ремней безопасности. В результате ДТП их здоровью причинен тяжкий вред.

«Противоправный характер действий водителя подтвержден актом медицинского освидетельствования, установившим состояние алкогольного опьянения», – рассказали в управлении МВД по Приморскому краю.

Следователи специализированного отдела по расследованию ДТП закончили работу по делу. Собраны доказательства, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Полиция напоминает о штрафах и лишении прав за пьяную езду и просит приморцев сообщать о нетрезвых водителях, чтобы сотрудники ГАИ могли своевременно реагировать и привлекать нарушителей к ответственности.

