Прокуратура через суд добилась свободного доступа к реке Паратунка на Камчатке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Елизовский районный суд Камчатского края рассмотрел иск Камчатского межрайонного природоохранного прокурора о доступе к реке Паратунка. Поводом стали металлическая конструкция с каркасом в воде и лестница на береговой полосе, которые мешали людям проходить к реке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Прокуратура указала, что эти сооружения стоят на береговой полосе водного объекта общего пользования и ограничивают свободный доступ граждан к реке и ее берегу. Суд установил, что меры по обеспечению прохода к воде не были приняты, а права неопределенного круга лиц нарушены.

«Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора и возложил обязанность освободить земельный участок в границах береговой полосы реки Паратунка от лестницы и металлической конструкции с погруженным в воду каркасом», – рассказали в пресс-службе судов Камчатского края.

Исполнить решение нужно в течение трех месяцев со дня вступления его в законную силу. Пока оно не вступило в силу и может быть обжаловано в Камчатский краевой суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.