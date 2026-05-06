Экс-чиновника осудили за хищение муниципальных земель на Камчатке Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Камчатке вынесен приговор бывшему главе Елизовского городского поселения: суд учел материалы следствия о хищении муниципальных земель и коррупционных эпизодах с участием организованной группы чиновников и предпринимателя. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, с 2022 по 2024 год незаконно отчуждены 69 участков: земле присваивали вид «ведение огородничества», оформляли подложные постановления и фиктивные договоры аренды, а затем продавали наделы по заниженной цене, переводя позже под индивидуальное жилищное строительство.

«Ущерб бюджету составил около 199 миллионов рублей, при этом через посредника по кадастровым услугам передано не менее трех взяток на 3,5 миллиона рублей», – рассказали в СУ СК России по Камчатскому краю.

Суд назначил экс-руководителю восемь лет колонии строгого режима, штраф 500 тысяч рублей и 10-летний запрет на работу в органах власти, взыскал 198,9 миллионов рублей ущерба и 3,7 миллиона рублей в счет конфискации. Имущество обвиняемых и спорные участки арестованы, дела его заместителя, руководителей муниципальных управлений и индивидуального предпринимателя продолжают рассматривать в суде.

