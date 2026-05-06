Машинист и его приятель ответят за кражу тонны солярки в Приморье

Надеждинский районный суд Приморского края прекратил уголовное дело в отношении машиниста локомотивного депо ОАО «РЖД» станции Уссурийск и его знакомого, которых обвиняли в краже дизельного топлива – по версии следствия, во время рейса они слили из тепловоза 1000 литров горючего и перевезли его в Уссурийск. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Машинист, готовясь к вечернему рейсу с Уссурийска до станции Гвоздево, договорился со знакомым о хищении топлива за вознаграждение 27 рублей за литр. В пути они проникли в тепловоз, слили около тонны дизеля в канистры, погрузили их в заранее подготовленный «Мицубиси Паджеро» и распорядились топливом по своему усмотрению, причинив ОАО «РЖД» ущерб на 49,7 тысяч рублей.

«Суд в отношении сообщников назначил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей каждому», – рассказали в суде.

Уголовное дело прекращено, постановление о назначении судебных штрафов пока не вступило в законную силу.

