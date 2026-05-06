В Приморье продавца обвиняют в хищении лотерейных билетов

В Большом Камне перед судом предстанет 49-летняя местная жительница – прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении продавца консультанта точки по продаже лотерейных билетов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С января 2025 года по февраль 2026 года женщина присвоила более 700 лотерейных билетов общей стоимостью около 400 тысяч рублей. Она рассчитывала выиграть крупную сумму денег.

«Обвиняемая, являясь продавцом-консультантом торговой точки по продаже лотерейных билетов, в указанный период присвоила более 700 билетов общей стоимостью около 400 тысяч рублей», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу, женщине вменяется присвоение чужого имущества с использованием служебного положения в крупном размере.

