Мужчина угрожал убить соседку из игрушечного пистолета в Приморье

В дежурную часть отдела МВД по Уссурийску обратилась местная жительница. Она заявила об угрозе убийством со стороны соседа. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Накануне между знакомыми произошла ссора, после чего мужчина взял баллончик с краской и расписал плохими словами кузов Toyota Corolla, которая принадлежит заявительнице. Словесная перепалка продолжилась, агрессивный мужчина стал угрожать расправой и дважды нажал на курок предмета, похожего на оружие. Прибывшая на место следственно-оперативная группа задержала нарушителя и изъяла предмет – он оказался детским.

«В отделе полиции мужчина признался в содеянном. В ходе проверки установлено, что ранее его привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством и повреждение имущества», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Дознаватели завели уголовное дело по факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.

