НовостиОбщество7 мая 2026 0:25

Камчатскую фирму наказали за нарушение хранения рыбы в Приморье

Температура продукции в рефрижераторе не соответствовала техническому регламенту
Алина ВЕСНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В морском рыбном порту специалисты проверили партию мороженой тихоокеанской сельди весом 27 тонн, после чего 5 мая камчатскому предприятию вынесли предупреждение. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В середине марта неразделанный глазированный товар выгрузили из трюма судна в рефрижераторный контейнер. Замеры инспектора в толще продукции показали минус 16,7 градуса, тогда как необходимые значения должны составлять минус 18 градусов.

«Это не соответствует требованиям технического регламента о безопасности рыбы и рыбной продукции, а также не соответствует требованиям технических условий, в соответствии с которыми изготовлена продукция», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Улов направили на дозаморозку, а по факту нарушения технических регламентов завели административное дело. Поскольку компания допустила подобную ситуацию впервые, ведомство ограничилось наказанием в виде предупреждения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

