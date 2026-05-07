Камчатскую фирму наказали за нарушение хранения рыбы в Приморье

В морском рыбном порту специалисты проверили партию мороженой тихоокеанской сельди весом 27 тонн, после чего 5 мая камчатскому предприятию вынесли предупреждение. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В середине марта неразделанный глазированный товар выгрузили из трюма судна в рефрижераторный контейнер. Замеры инспектора в толще продукции показали минус 16,7 градуса, тогда как необходимые значения должны составлять минус 18 градусов.

«Это не соответствует требованиям технического регламента о безопасности рыбы и рыбной продукции, а также не соответствует требованиям технических условий, в соответствии с которыми изготовлена продукция», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Улов направили на дозаморозку, а по факту нарушения технических регламентов завели административное дело. Поскольку компания допустила подобную ситуацию впервые, ведомство ограничилось наказанием в виде предупреждения.

