Водитель мопеда без номеров разбился насмерть в ДТП во Владивостоке Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Ленинском районе Владивостока ночью 7 мая погиб 22-летний водитель мопеда – авария произошла около 00:42 в районе дома № 22 по улице Адмирала Юмашева. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительным данным, молодой человек на мопеде Yamaha без госномеров ехал со стороны улицы Луговая в направлении Нейбута. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Aqua. От полученных травм водитель мопеда скончался – повреждения оказались не совместимыми с жизнью.

Видео: УМВД России по Приморскому краю Смертельное ДТП на Адмирала Юмашева во Владивостоке

Мопед влетел во встречную легковушку Фото: УМВД России по Приморскому краю

«По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, приведшие к гибели человека, назначено проведение ряда исследований», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Инспекторы напоминают водителям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, не совершать опасных маневров и помнить, что ДТП с участием двухколесного транспорта часто заканчиваются тяжелыми травмами и гибелью людей. Проверка по факту трагедии продолжается.

