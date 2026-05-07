НовостиОбщество7 мая 2026 1:46

Следователи проверят топящую жилые дома систему водоотведения на Камчатке

Жители жалуются на угрозу подтопления подвалов
Алина ВЕСНИНА
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском местные жители пожаловались на неработающую систему водоотведения. Проблема появилась на улицах Океанской и Пономарева после работ по благоустройству придомовой территории. Обращения жителей в социальных сетях заметили следователи и организовали процессуальную проверку. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Люди рассказали, что смонтированные в 2023 году стоки не справляются со своими функциями. Воды не уходят, а скапливаются в нижних дворах и стекают по пешеходной лестнице, разрушая ее. Кроме того, постоянные потоки размывают грунт и создают серьезную угрозу подтопления подвальных помещений и фундамента жилого дома.

«Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего», – рассказали в СУ СКР по Камчатскому краю.

Сейчас сотрудники ведомства выясняют все детали некачественного монтажа оборудования. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

