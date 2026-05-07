Двое человек попали в больницу после съезда иномарки в кювет в Приморье

В Хорольском округе на 57-м километре грунтовой дорого «Сибирцево – Жариково – Комиссарово» 33-летняя женщина за рулем Honda Fit не справилась с управлением и вылетела в кювет. За прошедшие сутки в крае оформили 46 аварий, семь из них – с пострадавшими. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Женщина получила травму головы и перелом бедра. Ее 24-летний пассажир доставлен в больницу с подозрением на перелом позвоночника. При этом стаж вождения женщины – 9 лет, только в 2025 году ее 11 раз наказывали за превышение скорости, все штрафы оплачены.

«По факту ДТП с пострадавшими женщине грозит ответственность по статье КоАП РФ, предусматривающей лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас инспекторы устанавливают все обстоятельства аварии, а водителям напоминают о необходимости подбирать скорость не только по знакам, но и по состоянию дороги и погоде, чтобы успеть сохранить контроль над машиной и предотвратить новые ДТП.

