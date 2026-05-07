За фиктивные документы для мигрантов задержали жительницу Камчатки

В Петропавловске-Камчатском полиция раскрыла схему легализации приезжих – 22-летняя местная жительница оформляла фиктивные документы мигрантам. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С августа 2025 по март 2026 года женщина, ранее судимая за проведение азартных игр, изготавливала поддельные договоры на оказание услуг. Затем она отправляла эти бумаги через почту в надзорные органы, благодаря чему пятерым иностранцам незаконно продлили сроки временного пребывания в России.

«Фиктивные договоры и иные подложные документы, предоставляемые в миграционные органы с целью незаконного продления срока пребывания иностранных граждан, являются уголовно наказуемым деянием», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Сейчас на женщину завели уголовное дело об организации незаконной миграции. На время расследования ее отпустили под подписку о невыезде.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

