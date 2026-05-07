Житель Камчатки заплатит женщине с инвалидностью 20 тысяч рублей за побои Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке 70-летний мужчина ударил по голове свою 78-летнюю соседку с ограниченными возможностями здоровья. Конфликт произошел в подъезде многоквартирного дома в апреле 2025 года. Пострадавшая испытала сильную физическую боль. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

За рукоприкладство полиция привлекла нападавшего к административной ответственности и выписала ему денежный штраф. Позже за пенсионерку заступилось надзорное ведомство, чтобы через суд взыскать с соседа деньги за нравственные страдания. Пожилой человек вину не отрицал.

«Исковые требования признаны законными, в пользу пенсионерки взыскано 20 тысяч рублей», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Сейчас решение суда еще не вступило в законную силу. Фактическое исполнение выплаты компенсации находится на контроле надзорного ведомства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.