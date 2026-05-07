140 незаконных гаражей и павильонов убрали с улиц Владивостока

В рамках весенней уборки во Владивостоке демонтировали 140 незаконных объектов с городских улиц. В основном под снос пошли гаражи и торговые павильоны. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В течение апреля рабочие вывезли самовольно установленные гаражи – конструкции убрали с Пушкинской, Могилевской, Нейбута, Аллилуева, Днепровской, проспекта 100-летия Владивостока и по другим адресам. Кроме того, специалисты полностью разобрали нежилые строения и павильоны на Русской, Пограничной, Нейбута, а также в районе бухты Аякс.

«Бригады демонтируют рекламные конструкции, находящиеся на фасадах зданий, заборах и лестницах. В апреле рабочие убрали 41 объект рекламы с улиц Светланской, Пушкинской, Прапорщика Комарова, Океанского и Партизанского проспектов, Бородинской, проспекта 100-летия Владивостока, улиц Фруктовой, Луговой, Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова и Невельского», – рассказали в администрации.

Помимо устранения самовольно установленных объектов, рабочие проводят на улицах весь необходимый комплекс весенних санитарных работ.

