НовостиОбщество7 мая 2026 3:43

Опухоль с перепелиное яйцо выросла на месте травмы: мужчине чудом сохранили чувствительность руки в Приморье

Алина ВЕСНИНА
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Тысячекоечной больнице нейрохирурги провели сложную операцию местному жителю. Мужчина жаловался на сильные простреливающие боли в кисти и припухлость на руке. Причиной такого состояния оказалась давно забытая травма. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Больше пяти лет назад пациент порезал нижнюю треть предплечья на катке. Два года назад у него начались боли в области мизинца и безымянного пальца, которые он долго списывал на тяжелую физическую работу. Позже на месте старого рубца появилось болезненное при надавливании уплотнение, и обследование показало невриному – растущую из оболочки нерва опухоль размером с перепелиное яйцо.

«Во время операции я отчетливо видел, что образование находится в глубине нерва. Представьте предмет, вплетенный в канат: опухоль со всех сторон была окутана нервными волокнами. Сложность заключалась в том, чтобы расплести этот „канат“ и удалить образование, не повредив нерв, – иначе кисть могла навсегда потерять чувствительность», – рассказал нейрохирург Вячеслав Щербаков.

Операция длилась больше двух часов и завершилась успешно, новообразование удалось извлечь целиком. Уже на следующий день боли полностью исчезли, а кисть сохранила все свои функции, позволив мужчине вернуться к обычной жизни.

