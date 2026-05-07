Пьяный водитель без прав протаранил забор и покалечил пассажира в Приморье

В Лесозаводске осудили 25-летнего местного жителя, который устроил аварию с тяжкими последствиями. В июле 2025 года парень сел за руль Toyota Camry нетрезвым и без водительского удостоверения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
На улице Челюскина молодой человек не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в металлическое ограждение. Он и ехавший с ним человек получили тяжелейшие травмы: проникающие ранения шеи и лица, а также переломы нижней челюсти и подъязычной кости.
«Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года», – рассказали в прокуратуре Приморского края.
Помимо реального срока, с осужденного взыскали миллион рублей в счет компенсации морального вреда пострадавшему. Сейчас обвинительный приговор еще не вступил в законную силу.
