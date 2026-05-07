Более 25 тысяч автомобилей из-за рубежа оформила таможня в Приморье

В Приморском крае специалисты подвели итоги работы за четыре месяца 2026 года – за этот период через пропускные пункты прошло 25 752 автомобиля для личного пользования. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Этот показатель оказался в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, но почти в два раза меньше цифр конца 2025 года. При проверке документов инспекторы тщательно устанавливают условия сделки, технические характеристики транспорта и подтверждают, что он действительно принадлежит заявленному человеку.

«При оформлении транспортных средств для личного пользования таможенный орган имеет право получать необходимые документы и сведения, в том числе вызывать физическое лицо в место совершения операций для получения детальной информации», – рассказали в Уссурийской таможне.

Оформить транспорт можно только при фактическом нахождении или проживании в регионе деятельности ведомства. Если покупатель не может присутствовать лично, машину помещают под процедуру транзита для регистрации по месту жительства владельца – за первый квартал в другие города отправили 33 авто, а только за апрель их количество выросло до 220.

