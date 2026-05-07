Приморские аграрии начали сеять сою

В Ханкайском муниципальном округе началась посадка главной экспортной культуры. Местные производители завершили работу с ранними зерновыми и перешли к новому этапу. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В прошлом сезоне вывоз зерна из региона достиг рекордного показателя – более 790 тысяч тонн. Для поддержания высоких результатов и развития отрасли правительство края предоставляет фермерам специальные квоты. Кроме того, им субсидируют затраты на приобретение зерносушилок, комбайнов и сеялок отечественного производства.

«Сельхозпроизводитель отсеял ранние зерновые, кукурузу и приступил к посеву сои. На сегодняшний день посеяно 30 гектаров главной экспортной культуры из запланированных на этот год 250 тысяч гектаров», – рассказали в министерстве сельского хозяйства края.

Сейчас работы на сельскохозяйственных угодьях продолжаются в плановом режиме. Рост производства и развитие экспортного потенциала реализуются в рамках профильного национального проекта.

