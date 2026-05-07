Следы медведей заметили в районе лыжных трасс на Камчатке

На Камчатке специалисты несколько дней подряд находят следы диких зверей прямо в границах города – животные бродят по лесным массивам в районе лыжных трасс. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Чтобы обезопасить себя на прогулке, жителям советуют ходить только по оборудованным маршрутам, не оставлять пищевые отходы и постоянно разговаривать или использовать свисток. Если встреча все-таки произошла, ни в коем случае нельзя делать резких движений, бежать, поворачиваться к зверю спиной и пытаться сфотографировать его с близкого расстояния – лучше спокойно и медленно отходить назад.

«Отметим, что специалистами министерства лесного и охотничьего хозяйства ведется мониторинг прилегающих к границам городского округа мест возможного выхода медведей», – рассказали в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Жителям рекомендуют в случае обнаружения хищника звонить по номеру 112 или в местную диспетчерскую службу.

