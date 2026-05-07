Незаконный водно-оздоровительный комплекс пойдет под снос в Приморье

Арбитражный суд Приморского края обязал индивидуального предпринимателя демонтировать нежилое здание во Владивостоке на улице Ватутина. Постройку признали самовольной по иску городской администрации и профильных управлений. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время проверок и измерений специалисты выяснили, что площадь объекта составляет 844 квадратных метра, но его фактические границы отличаются от официальных данных. Оказалось, что разрешение на строительство и акт ввода в эксплуатацию владельцу никто не выдавал. При этом одна часть строения занимает другой участок, а остальная половина стоит на неразграниченной государственной земле, которая даже не поставлена на кадастровый учет.

«Здание возведено на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, без получения на это необходимых разрешений», – рассказали в Арбитражном суде Приморского края.

Инстанция в полном объеме поддержала требования представителей власти. Теперь владельцу предстоит полностью разобрать незаконно построенное здание.

