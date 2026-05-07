Трое мужчин пытались устроиться в порт по фальшивым корочкам в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Находке трое местных жителей попытались устроиться в стивидорную компанию. Мужчины планировали занять должности докеров-механизаторов для работы с подъемными механизмами. Ради этого представили работодателю подложные удостоверения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время сверки с образовательными организациями и региональными органами власти выяснилось, что кандидаты не проходили обязательную подготовку. Люди не учились в профильных заведениях, и бумаги, послужившие основанием для приема на работу, официально им никто не выдавал.

«Материалы проверки направлены в орган расследования, по результатам их рассмотрения заведены уголовные дела за использование заведомо подложного документа», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Сейчас ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства. При этом руководство предприятия организовало для работников настоящее профильное обучение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.