51 % жителей Владивостока против переноса январских каникул на май Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Владивостока предложили оценить идею сделать майские выходные непрерывными с 1 по 9 мая за счет сокращения январских каникул. Оказалось, что большинство людей такой вариант не устраивает. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Против переноса высказались 51 % опрошенных, за – 32 %. Одни боятся, что изменение графика отразится на зарплате, другие предпочитают «нормально отдохнуть зимой». Часть респондентов, наоборот, считают, что в мае лучше погода для прогулок и отдыха на природе.

«Мужчины относятся к предложению заметно благосклоннее – одобряют 35 %, среди женщин – 29 %. Молодежь до 35 лет и респонденты 45+ поддерживают инициативу примерно одинаково – 34 и 37 % соответственно, тогда как среди 35-45-летних сторонников меньше – 25 %», – рассказали в SuperJob, проводившей опрос.

Среди участников со средним профессиональным образованием «за» выступили 43 %, с высшим – 27 %. Поддержка растет вместе с доходом: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц инициативу одобряют 22 % опрошенных, а среди людей с зарплатой от 150 тысяч рублей – уже 40 %.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.