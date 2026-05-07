В Приморье объявили высокий класс пожароопасности в лесах

С 7 по 11 мая в отдельных районах Приморского края сохранится высокий, четвертый класс пожароопасности в лесах. Под особым вниманием – Хасанский, Лесозаводский и Кавалеровский округа. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В большинстве районов края уже введен особый противопожарный режим на землях лесного фонда. Это значит, что под запретом – разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, использование мангалов и любых источников открытого огня. Даже непотушенный окурок или искра могут стать причиной серьезного возгорания.

«Призываем жителей и гостей края строго соблюдать правила: не разводить костры и не пользоваться открытым огнем», – отметили в министерстве ГОЧС Приморья.

За нарушение противопожарных требований предусмотрена серьезная ответственность – штраф может достигать двух миллионов рублей. Власти напоминают: заметив дым или огонь в лесу, нужно как можно быстрее сообщить об этом в экстренные службы.

