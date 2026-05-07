Углекаменск защитят от наводнений расчисткой реки Мельники в Приморье

Фото: правительство Приморского края

В Углекаменске Партизанского округа Приморского края стартовали работы по расчистке реки Мельники, направленные на защиту населенного пункта от сезонных подтоплений. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Специалисты регионального агентства по мелиорации и гидротехническим сооружениям приступили к дноуглублению и очистке русла, удаляя донные отложения и наносы грунта, которые снижали пропускную способность водотока.

Параллельно с расчисткой ведется укрепление береговой линии для минимизации рисков эрозии и разрушения склонов. На объекте задействовано четыре единицы тяжелой техники, которая работает в непрерывном режиме.

Масштабные работы по расчистке рек и возведению защитных сооружений сейчас ведутся по всему краю, в них участвуют 60 специалистов и 58 единиц техники. Помимо Партизанского округа бригады работают в Спасском, Чугуевском, Шкотовском, Лесозаводском, Лазовском, Красноармейском районах и во Владивостоке.

