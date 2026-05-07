Приморье в апреле отправило на экспорт 162 тысячи тонн зерна Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В апреле 2026 года Приморский край нарастил поставки зерна за рубеж. По данным регионального управления Россельхознадзора, на экспорт оформили 161,9 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки. Основным покупателем, как и прежде, стал Китай – туда отправили 112,2 тысячи тонн. В этом объеме – 46,6 тысячи тонн сои и столько же кукурузы. Также китайские партнеры получили почти шесть тысяч тонн соевого жмыха, 5,9 тысячи тонн гороха, 4,7 тысячи тонн ячменя, 2,4 тысячи тонн соевого масла и небольшую партию семян подсолнечника. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Второй крупный покупатель – Республика Корея, куда ушло 49,5 тысячи тонн зерновой продукции. В основном это кукуруза (25,6 тысячи тонн) и пшеница (23,7 тысячи тонн), плюс партии сои, соевого жмыха, семян периллы и подсолнечника. Кроме того, 200 тонн рисовой крупы отправились в Монголию, почти пять тонн различных круп – в Австралию, а во Вьетнам – свыше шести тонн семян подсолнечника.

Все партии прошли фитосанитарный контроль и соответствуют требованиям стран-импортеров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.