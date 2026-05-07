Почти 122 килограмма трепанга нашли у 70-летнего пенсионера в Приморье

Во Владивостоке завершили расследование уголовного дела против 70-летнего пенсионера, который, не имея никаких документов, приобрел и хранил для продажи огромную партию дальневосточного трепанга – деликатеса, занесенного в Красную книгу России. Общий вес изъятой продукции (варено-соленой и варено-мороженой) составил почти 122 килограмма, а ее рыночная стоимость, по оценке экспертов, превысила 5,8 миллиона рублей, что является особо крупным размером. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина приобретал трепангов у неизвестных лиц без всяких сопроводительных документов, ветеринарных сертификатов и обязательной маркировки. Часть продукции он перерабатывал у себя дома, чтобы увеличить срок хранения и удобнее было сбывать. Но его деятельность пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ. Во время обыска у предприимчивого дедушки изъяли весь запас.

Трепанг – это иглокожее, которое существует на Земле более 500 миллионов лет, является дорогим деликатесом и используется в фармакологии. Но на Дальнем Востоке его массовый вылов запрещен – вид внесен в Красную книгу. В Приморье разрешена только научная добыча. Незаконная торговля трепангом – серьезное преступление, наносящее ущерб экосистеме.

Теперь 70-летний «бизнесмен» предстанет перед судом по пункту «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ. Ему грозят крупный штраф до одного миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до шести лет.

