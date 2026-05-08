На Камчатке не зафиксировано ни одного случая присасывания клещей к людям

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю продолжает мониторинг опасных инфекций, которые переносят иксодовые клещи. По состоянию на 6 мая 2026 года случаев присасывания клещей к людям в регионе не зарегистрировано. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было два обращения, и первый случай зафиксировали уже 4 мая в селе Долиновка Мильковского округа. Подробнее – в материале «Комсомольской правды» – Владивосток».

Однако клещи на полуострове уже проснулись. В лаборатории исследовали двух членистоногих, снятых с собак: один – 27 апреля в Петропавловске-Камчатском на улице Батарейной, второй – 4 мая в Мильковском районе, в селе Мильково, у реки Мильковка. Результаты ПЦР-исследований пока отрицательные – опасных возбудителей не нашли. Но год назад в одном из клещей, снятых с человека, выявили возбудителя клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) – тяжелого заболевания, поражающего суставы, сердце и нервную систему.

Специалисты предупреждают: сезон активности клещей на Камчатке обычно длится с мая по июль. В это время нужно соблюдать меры предосторожности. Собираясь в лес, надевайте светлую одежду с длинными рукавами, штаны заправляйте в носки, используйте репелленты. После прогулок осматривайте себя, детей и домашних животных. Если клещ присосался – не удаляйте его самостоятельно, а немедленно обратитесь в травмпункт или вызовите врача. Снятого клеща нужно отвезти в лабораторию на анализ.

