Санавиация с начала года эвакуировала более 200 человек на Камчатке

На Камчатке санитарная авиация работает практически ежедневно – с начала 2026 года воздушные суда эвакуировали более 200 пациентов, среди которых свыше 20 детей. Более 15 тяжелых больных направлены на лечение в федеральные центры за пределами полуострова. Благодаря оперативной работе врачей и пилотов удается спасать жизни там, где наземный транспорт бессилен. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Один из самых сложных случаев произошел в конце марта: из отдаленного поселка эвакуировали новорожденного, родившегося раньше срока. Малышу требовалась срочная реанимационная помощь. Но из-за штормовой погоды вертолет не мог взлететь. Тогда эвакуацию провели автомобильным транспортом – по бездорожью. Общее время в пути составило около 20 часов. Медики сопровождали ребенка, не отходя ни на секунду, и состояние новорожденного не ухудшилось. В итоге его доставили в реанимацию краевого стационара.

Развитие санавиации на Камчатке стало возможным благодаря увеличению финансирования при поддержке губернатора Владимира Солодова и федеральной помощи.

