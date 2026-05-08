Владивосток вышел в лидеры страны по темпам строительства

Приморская столица показала мощный рывок в строительстве. Владивосток вошел в число российских городов-лидеров по темпам возведения жилья и соцобъектов. А Приморский край за один квартал подскочил с 13-го места на 6-е в рейтинге регионов по скорости инвестиционно-строительного цикла. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Такой успех связали с целым комплексом мер. Теперь все разрешения на стройку и ввод в эксплуатацию выдают в электронном виде. Для застройщиков составили специальный чек-лист, чтобы те могли сами проверить документы перед отправкой заявки. Это сразу снизило число отказов. Кроме того, внедрили рекомендации Центра разработок «Государство для людей» при Правительстве РФ.

