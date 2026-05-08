Семья с ребенком оказалась заперта в охотничьем домике на Камчатке

В камчатской глуши в ловушке оказались трое людей, включая трехлетнего малыша. К спасателям обратилась женщина. Она рассказала, что ее родственница с мужчиной и маленьким ребенком застряли в охотничьем домике на реке Левая Россошина. От села Эссо их отделяют примерно 200 километров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Причина – весеннее половодье. Реки вскрылись ото льда, кругом распутица. Выбраться своим ходом люди просто не могут. Добраться до них на машинах или вездеходах сейчас невозможно. Поэтому на помощь вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

«Если вертолет не найдет места для посадки поблизости от охотничьего домика, спасатели МЧС России готовы к десантированию и эвакуации граждан с помощью лебедочной грузовой системы», – рассказали в ведомстве.

