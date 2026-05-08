Прокуратура проверяет сообщения о нефтяной пленке у берегов Владивостока

Жители приморских городов забили тревогу из-за странной пленки на воде и запаха топлива. Во Владивостоке в районе Санаторной море покрылось маслянистой пленкой. Серферы во время субботника в бухте Соболь увидели коричневые волны и мазут прямо на берегу. А в Находке пачкает воду пляж Рица. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Люди боятся, что к началу купального сезона вода останется грязной. Все случаи произошли почти одновременно.

«Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по публикациям, размещенным в сети Интернет», – сообщили в надзорном ведомстве.

Если факты подтвердятся, виновные не отделаются предупреждением. Прокуратура пообещала применить весь комплекс мер реагирования. Сейчас ищут источник загрязнения.

