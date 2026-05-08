На Военном шоссе во Владивостоке на сутки частично закроют переезд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Водителям приморской столицы стоит запланировать поездки на среду, 13 мая, заранее. Железнодорожники займутся плановым ремонтом переезда, который находится на остановочном пункте «Военное шоссе». Конкретный адрес работ – улица Военное шоссе, 37. Проезд машин полностью не перекроют, но потерпеть неудобства все же придется. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Движение ограничат на один день, 13 мая. Закрывать дорогу целиком не будут, но вот проехать станет сложнее с 9 часов утра и до 5 часов вечера. Специалистам нужно время, чтобы привести переезд в порядок.

«Дальневосточная железная дорога просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок и использовать альтернативный вариант объезда», – говорится в обращении ДВЖД.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.