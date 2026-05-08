На станции Раздольное в Приморье на ночь закроют железнодорожный переезд

Водителям придется скорректировать свои планы на конец мая. Железнодорожники начинают плановый ремонт переезда на станции Раздольное. Объект находится в поселке Раздольное на улице Блюхера, 2. Движение транспорта полностью перекроют. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Проезд закроют 22 мая ровно в 22:00. И откроют только на следующий день, 23 мая, в 6 часов утра. Восемь часов машины не смогут пересечь пути.

Дальневосточная железная дорога просит водителей использовать альтернативные варианты объезда.

